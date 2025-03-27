Возвращение на российский рынок итальянского производителя бытовой техники Ariston — это «первая ласточка», на примере которой будут вырабатываться правила для всех компаний, которые ушли из России и хотят вернуться. Об этом заявил RTVI зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр.

«Это первая ласточка. Я думаю, на ее примере мы будем вырабатывать правила для всех тех компаний, которые ушли и хотят вернуться», — сказал депутат.

Скляр напомнил, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Думе с отчетом о работе правительства, заявил, что кабмин по поручению президента выработает порядок возвращения ушедших из России компаний.

«Но он четко сказал, что мы будем определять, на каких условиях и как ушли компании, и определять условия возврата, в том числе чтобы это было отечественное производство», — отметил депутат.

По словам Скляра, в первую очередь в России ждут высокотехнологичные компании, которые «дадут нам новое качество отечественных продуктов в различных сферах».

«Это и приборостроение, это, конечно, электроника, химия и много других направлений. И мы хотели бы, чтобы Россия стала площадкой внедрения высоких технологий, — пояснил зампред думского комитета по промышленности и торговле.

26 марта президент России Владимир Путин подписал указ, частично отменяющий его решение от апреля 2024 года о передаче активов дочерней компании Ariston Group — Ariston Thermo Rus («Аристон термо Русь») — под временное управление АО «Газпром бытовые системы».

В Ariston сообщили, что решение властей России отменить временное управление российской дочерней компанией позволяет полностью вернуть итальянской группе оперативный контроль над ней.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. <…> Мы намерены возобновить работу с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции и продолжая наше наследие в стране», — говорится в заявлении гендиректора компании Паоло Мерлони.

Совет директоров Ariston Group пересмотрит решение от 1 августа 2024 года о деконсолидации «Аристон Термо Русь» и учете связанных с этим убытков, говорится в пресс-релизе.

Компания «Аристон термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов, отмечает «Коммерсантъ». Выручка российской «дочки» Ariston за 2024 год сократилась на 6%, до 8,91 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в девять раз, до 292 млн рублей (против 33 млн рублей в 2023 году). В заявлении Ariston отмечается, что «Аристон термо Русь» работает в России уже почти полвека.

Решение российских властей отменить временное управление «дочкой» Ariston приветствовал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, пишет ТАСС. Как отмечает агентство, в прошлом году он организовал при своем ведомстве совещательный комитет, который занимается поиском путей защиты итальянских компаний, продолжающих деятельность в России. Таких компаний, по данным итальянского МИДа, не менее 200.

В феврале 2025 года Путин поручил правительству продумать процедуру возвращения западных компаний. 26 марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что в первую очередь будут приниматься решения по компаниям, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия и «ответственно отнеслись к трудовым коллективам». По его словам, речь в том числе идет о компаниях, которые «ушли под давлением правительств», но при этом сохранили рабочие места, контакты, технологии, «при этом понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться».