Итальянская кондитерская компания Ferrero совершает «экономическое самоубийство», пытаясь заработать сверхприбыли на российском потребителе. Это приведет лишь к тому, что ее товары будут вытеснены другими брендами, заявил Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Так он прокомментировал решение российской компании X5 приостановить поставку продукции Ferrero Rocher, Bueno, Raffaello и Kinder в свои торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» из-за неоправданно завышенных отпускных цен.

«Как гласит русская поговорка, свято место пусто не бывает <…>. Как только какая-нибудь компания по политическим причинам заявляет об уходе с рынка или совершает экономическое самоубийство, как Ferrero, ей машут вслед платочком, а пустующая ниша в считанные дни заполняется другой продукцией», — сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что российские покупатели быстро забывают продукцию брендов, которые пропадают с полок магазинов. Как отметил Толмачёв, итальянская компания еще в 2022 году начала сокращать свое присутствие в России. Но российские сладости, а также зарубежные альтернативы не уступают Ferrero по вкусу или качеству, заключил он.

Как пояснили в X5, заложенная в отпускные цены доходность производителя — «Ферреро Руссия» — не позволяет обеспечить доступную цену на товары для многих потребителей и в разы превышает рентабельность торговой компании. Кроме того, коммерческие условия производителя не сбалансированы со скоростью реализации его товаров, добавили в пресс-службе российского ретейлера.

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам», — заявили в X5.

Там подчеркнули, что компании «Ферреро Руссия» не раз предлагались варианты решений, но она не проявила готовности к пересмотру условий.

«Ферреро Руссия» базируется в Москве, владеет производственной площадкой во Владимирской области и является российским подразделением итальянского кондитерского концерна Ferrero Group. Компания выпускает товары под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno.