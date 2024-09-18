Госдума 18 сентября приняла в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности подсудимых, призванных на военную службу, а также проект о возможности для обвиняемых заключать контракт на этапе судопроизводства. Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил RTVI, что эти инициативы имеют свои пробелы, но «штамповать отправки» никто не будет.

О критериях отбора фигурантов дел для отправки в зону СВО

Синельщиков отметил, что далеко не все, против кого возбуждены уголовные дела, могут подписать контракт с Минобороны, так как не подходят под критерии ведомства для отправки в зону боевых действий.

«Штамповать отправки на спецоперацию вряд ли будут. Как можно загнать на спецоперацию? Можно уговаривать, конечно. Их ведь не поставят поваром или посудомойкой, писарем. Им дадут в руки автомат и на передовую отправят. Они идут рисковать жизнью в надежде, что скоро освободятся, и на фронте, по их мнению, легче, чем в местах лишения свободы», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что КПРФ не поддерживает этот законопроект. По его словам, документ, одобренный Верховным судом, «несколько не в ладах» с общими принципами уголовного судопроизводства России.

«Ведь приостановление производства по делу предполагается в тех случаях, когда лицо отсутствует по каким-то причинам, то есть сначала временное приостановление производства, а потом прекращение», — пояснил Синельщиков.

Кроме того, отметил депутат, в нескольких нормативных актах, касающихся российской армии, прописано, что боец «должен обладать высокими морально-психологическими качествами, быть примером высокой культуры, скромности, выдержанности».

«У нас есть и указ об «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации», и «Руководство по комплектованию Вооруженных сил». Всё это прописано, поэтому законопроект с теми принципами не бьется», — добавил он.

Ожидать ли роста преступности в случае принятия законопроекта

По словам Синельщикова, сейчас есть «к сожалению, немало примеров», когда лица, которые из колоний попали в зону СВО, после возвращения с фронта вновь совершали преступления.

«Какой-то ощутимой динамики роста [преступности] по стране, может, не будет. Но есть пример, когда на Урале бывший участник СВО убил 11-летнюю девочку, изнасиловал и спрятал тело в подвал. А на СВО он прибыл, будучи судимым по двум статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Или еще был шестикратно судимый «герой». И другие примеры есть, кошмарные. Статистика, может, существенно не изменится, но чрезвычайные примеры появились и будут появляться», — сказал он.

О возможном изменении судопроизводства

Синельщиков отметил, что все ходатайства от фигурантов уголовных дел, желающих отправиться в зону СВО, должны рассматриваться индивидуально. Он добавил, что обычно по каждому конкретному делу запрос должны рассматривать следователь, дознаватель и судья (каждый по отдельности), но на практике не совсем ясно, так ли это.

«Может быть, просто штампуют — и все: «Вот есть кандидаты, вот 10 решений, давай примем». Не знаю, может быть, конечно, и так, хотя искренне в этом сомневаюсь. Я не думаю, что следователю сильно нужно набивать эти цифры, оно ему нужно, следователю или судье?» — добавил он.

О каких еще проблемах говорят эксперты

Майор юстиции в отставке, адвокат Максим Гребенюк, комментируя RTVI рассматриваемые Госдумой законопроекты, выразил мнение, что они не учитывают права потерпевших на доступ к правосудию.

«Поэтому если есть ходатайство командования о том, что мы заключаем с ним контракт, то дело будет приостановлено в любом случае, и гражданин поедет в зону СВО. Поэтому в данном случае права потерпевших не будут учитываться», — сказал он.

Член СПЧ при президенте России, правозащитница Ева Меркачева заявила RTVI, что если рассматриваемые в Думе проекты станут законами, то может появиться несколько проблем. По ее мнению, существует опасность, что в тех случаях, когда подсудимому одобрят отправку в зону СВО, «истина по делу не будет установлена». Во-вторых, пострадавшие в такой ситуации будут считать, что их права не восстановлены, указала правозащитница. Кроме того, в своей работе следствие «может прийти к халатности, ведь зачем тогда тщательно собирать доказательства», сказала Меркачева.

О законопроектах об отправке подсудимых на СВО

С предложением отпускать на СВО подсудимых, чье уголовное дело уже направлено в суд и находится в судебном производстве, Верховный суд выступил в августе 2024 года. Вскоре соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают возможность приостановки судопроизводства по уголовному делу и последующего освобождения подсудимых от уголовной ответственности в случае:

призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время,

заключения ими контракта о прохождении военной службы в ВС в период мобилизации, в период военного положения или в военное время,

совершения преступления во время прохождения военной службы в ВС в период мобилизации, при действии военного положения или в военное время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «достаточно давно начала практиковаться такая система службы», а многие осужденные и подсудимые сейчас проходят службу по контракту на СВО.

«Многие нюансы нуждаются в правовом управлении. Это шаги в этой области. Инициатива пошла от наших народных избранников. Давайте дождемся конкретного оформления», — сказал представитель Кремля.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время обсуждения документа заверил коллег, что из-за притока фигурантов уголовных дел на военную службу армия не превратится в «банду Махно».