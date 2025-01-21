Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила о риске лишиться десятков детских лагерей и санаториев из-за разлива мазута в Анапе. Об этом говорится в обращении Останиной к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, курирующему сферу туризма. Документ есть в распоряжении RTVI.

Останина отметила, что в Анапе находится 26 детских лагерей, которые ежегодно принимают более 80 тысяч детей. Всего в Краснодарском крае в этом году должны были работать более 90 таких организаций. По словам Останиной, сотрудники лагерей «по 12 часов ежедневно участвуют в очистке загрязненных пляжей». Однако разлив мазута поставил детский отдых под вопрос, пишет глава думского комитета.

«Уполномоченные органы до сих пор не дали заключения о возможности пребывания детей на пляжах побережья в летний период. Контрагенты детского отдыха особенно ждут официальной позиции Роспотребнадзора по результатам экспертизы пляжей», — говорится в обращении.

Останина привела данные Минтруда Кубани, согласно которым отозвано 24% путевок в детские лагеря. К лету этот показатель, по прогнозам, составит 40%. В основном от бронирования отказываются крупные корпорации — «Лукойл», «Норникель», «Росатом», «Уралкалий», перечислила депутат. Лагеря используют средства от бронирования путевок на ремонт и другие нужды, но в нынешних условиях полноценно подготовиться к летнему сезону будет невозможно, считает Останина.

Она призвала правительство разработать меры поддержки пострадавших лагерей и санаториев, сроком действия «как минимум на период оздоровительной летней кампании 2025 года». За основу депутат предложила взять меры поддержки предпринимателей в период пандемии.

«В противном случае есть риск потерять десятки здравниц, а от такого удара сфера детского отдыха не сможет оправиться еще долгие годы», — считает Останина.

Депутат предложила сохранить персонал лагерей и выплачивать сотрудникам зарплату, выделять субсидии организациям, которые устанавливают на своих территориях бассейны, а также призвала помогать лагерям с получением компенсаций.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего произошел разлив мазута. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн топлива.

После аварии происходят выбросы мазута на побережья Крыма и Краснодарского края. 21 января Минтранс сообщил об откачке первого из четырех танков с мазутом на судне «Волгонефть-239». Президент России Владимир Путин в начале января назвал назвал недостаточными меры по устранению ущерба от разлива мазута. На Кубани введен режим ЧС федерального уровня, в Крыму и Севастополе ― ЧС регионального уровня.