Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в парке «Юность» на территории села Шира, Хакасия, пострадавшую госпитализировали с укусами головы, лица и других частей тела. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Следователи установили, что инцидент произошел около 10:30 по местному времени (6:30 мск) 3 марта девочка шла через парк в школу. Женщина, проходившая мимо места происшествия, услышала лай животных и отогнала агрессивных собак. Ребенка госпитализировали, зафиксировав множественные укусы головы, лица, туловища и других частей тела.

«По предварительным данным, часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно», — заявили в СК.

По данным ведомства, женщину дважды привлекали к административной ответственности по причине несоблюдения требований к содержанию животных. В СК подчеркнули, что она не приняла необходимых мер по «изоляции» животных.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведомство установит тяжесть вреда, причиненного ребенку, и даст правовую оценку ответственным лицам за отлов и содержание безнадзорных животных.

27 февраля в Госдуме предложили ввести уголовное наказание вплоть до трех лет тюрьмы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди, а также повысить штрафы за самовыгул до 50 тыс. рублей. Эти меры вошли в пакет инициатив депутатской рабочей группы по защите от нападения бездомных собак.

На фоне резонансных случаев нападений собак на взрослых и детей со смертельным исходом спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак». Все предложения рабочей группы направят в Совет Думы.

«Ведомости» писали, что во время обсуждения эффективности действующего в стране закона об ответственном обращении с животными председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала его «беззубым». Она указала на отсутствие в регионах собственных нормативных актов, которые бы позволяли эффективно решать проблемы с бродячими собаками.