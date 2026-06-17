Популярный у туристов итальянский нацпарк Чинкве-Терре не уйдет под воду через 125 лет, вопреки прогнозу международной группы климатологов, потому что такие предсказания никогда не сбываются. Об этом RTVI заявил бывший высокопоставленный сотрудник Минтруда и Минбюджета Италии Антонино Галлони.

Сославшись на свой более чем полувековой опыт участия в научных исследованиях в экономической, энергетической и экологической областях, он выразил уверенность в том, что сделать достоверный прогноз на 2150 год на основе имеющихся сейчас данных невозможно.

«Политики Первой Республики [до 1981 года] были озабочены вопросами, охватывающими период от настоящего до следующего десятилетия, но многие из них были настоящими государственными деятелями; затем их горизонты сузились до нескольких дней, а сейчас стратегического видения больше нет», — убежден Галлони.

К тому же, по его словам, авторы исследования, которые предсказали затопление итальянского побережья в середине следующего века, могут быть предвзятыми.

«Ученые почти все находятся на зарплате у транснациональных корпораций и говорят то, что может угодить их референтам; независимые ученые пользуются ограниченным пространством, едва сводя концы с концами, — говорит Галлони.

В пример он привел изучение изменений на поверхности Солнца в контексте глобального потепления и «идеологизированной зеленой повестки».

«Часто забывают, что неоднократно происходили значительные изменения — в том числе и в уровне моря, — но проблема заключается в другом: как реагировать на них, учитывая нынешний уровень человеческого и технологического развития, который уже не соответствует уровню древних времен», — заключил собеседник RTVI.

Ранее научный журнал Remote Sensing опубликовал результаты исследования международной группы ученых, которые пришли к выводу о том, что к 2150 году из-за повышения уровня моря на 0,6—1,17 метра побережье Италии будет подвергаться воздействию мощных штормов с волнами выше 13 метров.

Расчеты ученых основывались на прогностических сценариях, разработанных Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC).

Одним из регионов, которым предполагаемое затопление угрожает сильнее всего, авторы исследования назвали национальный парк Чинкве-Терре. По их прогнозам, его территория может столкнуться с обширными подтоплениями уже в ближайшие десятилетия.

Среди возможных негативных последствий климатических изменений ученые назвали затопление пляжей, разрушение портовой и транспортной инфраструктуры, недоступность туристических объектов. Они считают, что одной из первых может пострадать от размывов грунта железная дорога, проложенная вдоль берега.

В отчете об исследовании предложены меры снижения этой угрозы — в частности, модернизация портовых сооружений, улучшение систем водоотведения и защита туристической инфраструктуры.

Чинкве-Терре (в переводе с итальянского — «Пять земель») — это живописный участок побережья в итальянской области Лигурия. Это национальный парк, состоящий из пяти небольших рыбацких деревень: Монтероссо-аль-Маре, Вернаццы, Корнильи, Манаролы и Риомаджоре. Уникальность места заключается в том, что разноцветные домики прилеплены к крутым скалам прямо у лазурных вод Генуэзского залива, а склоны холмов покрыты террасами с виноградниками и оливковыми рощами. С 1997 года этот культурный ландшафт находится под охраной ЮНЕСКО. Добраться до деревень удобнее всего поездом, так как автомобильное движение здесь сильно ограничено.