Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Все восемь человек, находившихся на борту, погибли, сообщили на авиабазе.

Самолет упал во время планового испытательного полета 15 июня примерно в 11:20 по местному времени, говорится в заявлении базы. По предварительным данным, шансов выжить у находившихся на борту не было.

«Мы потеряли восемь прекрасных американцев», — заявил на пресс-конференции полковник Джеймс Хейс.

Он рассказал, что родственников погибших уже известили о случившемся.

По данным американских СМИ, на борту находился смешанный экипаж: военнослужащие, гражданские госслужащие и подрядчики. Среди погибших — двое сотрудников корпорации Boeing, что подтвердили в самой компании. Полет выполнялся в рамках программы модернизации бортовой радиолокационной системы.

Авиабаза Эдвардс расположена в пустыне Мохаве к северо-востоку от Лос-Анджелеса, в основном на территории округа Керн, и исторически используется ВВС и NASA для испытаний новой и опытной техники. После крушения аэродром закрыли, прибывающие рейсы перенаправляли, а часть мероприятий на базе приостановили.

Как отмечают американские СМИ, это первое крушение B-52 с 2016 года, когда такой бомбардировщик разбился на базе Андерсен на Гуаме (тогда никто не погиб), и самая смертоносная катастрофа с участием этого самолета с 1982 года — тогда под Сакраменто погибли девять членов экипажа.

Причины происшествия выясняются. По словам представителей ВВС, подробности расследования обнародуют примерно через полгода.