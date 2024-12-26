Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов после крушения самолета Azerbaijan Airlines недалеко от Актау заявил о необходимости внеплановых проверок всех аэропортов и самолетов, в ходе которых будет перепроверена квалификация и компетентность экипажей самолетов. Об этом говорится в телеграм-канале правительства страны.

«В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов», — сказал глава кабмина.

По словам Бектенова, из этой ситуации необходимо сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций, чтобы не допустить подобное в будущем.

Утром 25 декабря самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение около аэропорта города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.

В Минздраве России уточнили, что состояние троих россиян, пострадавших в результате крушения самолета, оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

Предварительная причина крушения самолета -столкновение лайнера с птицами. Согласно другой версии, катастрофа произошла из-за взрыва кислородного баллона. По версии, которую приводит телеграм-канал Baza, Embraer 190 якобы мог сменить курс из-за угрозы атаки дронов на Чечню.

Кроме того, эксперты не исключили, что крушение самолета могло быть связано с терактом или попыткой захвата воздушного судна. Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения.