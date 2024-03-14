Преедставители российского бизнеса обращаются к властям с просьбами засекретить данные об их компаниях, чтобы сохранить возможность ездить в Европу. Об этом сообщил директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев на форуме «Правовые вызовы и возможности в эпоху санкций», передает РБК.

«У бизнеса есть тенденция к тому, что давайте все [данные] закроем на всякий случай. У меня есть даже смешные очень письма, когда пишут: “Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее”, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее», — заявил чиновник.

Тимофеев подчеркнул, что органы государственной власти при принятии решений, связанных с влиянием антироссийских санкций, ориентируются прежде всего на то, какое социально-экономическое воздействие оказывают те или иные ограничительные меры.

«Это должна быть какая-то логика, а не просто “давайте закроем всё на всякий случай”», — добавил представитель Минфина.

Ранее в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что урегулированием вопросов, связанных с противодействием западным санкциям, занимаются правительство, Центробанк и Совет безопасности, усилия которых в этом направлении вполне эффективны. Создавать особый орган, который будет курировать меры по противодействию санкциям, не требуется, заверил глава государства.

«Мы живем в таком мире, который есть, и мы к нему приспособились. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. И до сих пор, — это видно по результатам нашей работы, — действуем достаточно эффективно», — заключил Путин.

Российское постпредство при Евросоюзе в конце 2023 года заявляло, что своими санкциями европейские страны причиняют больше вреда собственным экономикам и гражданам, чем России. По данным Bloomberg, Вашингтон уже опасается ужесточвать санкционные меры против Москвы, поскольку допускает, что они ударят по американской экономике. The New York Times писала, что США приходят к выводу о провале своей стратегии изоляции России путем введения санкций.

Прошлым летом Центробанк представил три сценария дальнейшего развития событий, которые предполагают, что ограничительные меры со стороны Запада будут действовать как минимум до 2026 года.