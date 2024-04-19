В Ставропольском крае потерпел крушение Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.
Летчики катапультировались, три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасения, сейчас идет поиск одного летчика. По информации ведомства, боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, отметили в Минобороны.
О крушении самолета в Красногвардейском районе ранее сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, были найдены двое летчиков. «Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — писал глава региона в телеграм-канале.
- 28 марта российский военный самолет упал в море в районе Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пилот катапультировался, его подобрали спасатели на расстоянии 200 м от берега, гражданские объекты не пострадали.
- 12 марта при попытке посадки на аэродроме в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны назвало причиной крушения пожар, возникший в одном из двигателей при взлете.