Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу Ивана Паскаря — второго фигуранта по делу о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Как сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, мужчина будет находится под арестом по меньшей мере до 12 июня.

Паскарю предъявлено обвинение в незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

«По версии следствия, Паскарь перевез самодельное взрывное устройство в принадлежащем ему автомобиле, которое потом было приведения в исполнение в отношении Прозорова», — добавили в пресс-службе столичных судов.

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова был взорван в Москве 12 апреля. В ФСБ 16 апреля сообщили о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина Владимира Головченко, осуществившего подрыв автомобиля. Курьер доставивший детали для взрывного устройства, был задержан российскими спецслужбами 17 апреля.

Василий Прозоров был сотрудником СБУ в 1999-2018 годах. С 2014 года он занимал должность в центральном аппарате спецслужбы и был одним из членов штаба антитеррористического центра. С апреля того же года начал сотрудничать с российскими спецслужбами, которым помогал собирать информацию о б украинских силовиках.