Госдума на заседании в третьем чтении одобрила закон, предоставляющий правительству Москвы и администрации федеральной территории «Сириус» полномочия по созданию платных зон для движения автомобильного транспорта. Первым на это законодательное решение обратил внимание «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, изначальная редакция законопроекта не содержала этих положений и была посвящена вопросам права Минобороны переводить отдельные дороги в статус «военно-автомобильных». Нормы, касающиеся платных зон для Москвы и «Сириуса», были внесены в документ в виде поправок на этапе подготовки ко второму чтению.

Автором поправок выступил депутат Анатолий Выборный, который представляет столичный регион в нижней палате парламента. Издание подчеркивает, что эти изменения не выносились на отдельное публичное обсуждение.

В соответствии с принятыми поправками, для Москвы вносятся изменения в федеральный закон «О статусе столицы». В документе указывается, что введение платных зон в городе направлено на «обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного состояния территории города». Полномочия по определению географических границ таких зон и установлению стоимости проезда по ним отнесены к компетенции органов власти Москвы.

Для федеральной территории «Сириус» соответствующие изменения вносятся в закон «Об автомобильных дорогах». Эти нормы предоставляют ее администрации право организовывать на подведомственной территории платные зоны для проезда. Власти «Сириуса» получат возможность самостоятельно определять оператора такой зоны, устанавливать тарифы, вводить льготы и регулировать прочие параметры ее функционирования.

Как пояснили «Коммерсанту» в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», новый правовой механизм имеет особую важность для «Сириуса» в силу рекреационного характера территории и ее стратегической роли в научно-технической сфере.

В ведомстве также отметили, что положения закона могут быть применены для нормативного регулирования уже существующей практики ограничения доступа на территорию таких объектов, как инновационный центр «Сколково» и деловой комплекс «Москва-Сити», где механизм платных зон де-факто уже используется.

По словам представителей ГКУ, закон позволит четко разделить правовые режимы платной парковки и платного въезда, а также законодательно закрепить систему льгот для различных категорий населения.