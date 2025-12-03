В столице открылся IV Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» — часть проекта «Зима в Москве». Торжественное открытие состоялось 2 декабря и сразу задало высокую планку: на сцене Большого зала выступили звезды мировой оперной сцены — сопрано Венера Гимадиева, меццо-сопрано Юлия Маточкина, тенор Алексей Татаринцев и бас Михаил Петренко.

Музыканты вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина исполнили арии из русских и зарубежных опер. В программе вечера звучали Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Бородин, а также Бизе, Пуччини, Верди и Сен-Санс.

Фестиваль, который проходит уже в четвертый раз, обещает более 60 событий: симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые постановки, джазовые и этнические выступления, а также программы для детей. Финалом станет праздничный показ оперетты «Летучая мышь» 31 декабря.

Проект «Зима в Москве» давно стал зимней традицией города. Он объединяет культурные, образовательные и спортивные мероприятия, создавая атмосферу праздника и уюта для жителей и гостей столицы всех возрастов. Здесь можно не только насладиться музыкой и искусством, но и провести время всей семьей, активно отдохнуть и зарядиться зимним настроением.