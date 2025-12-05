В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по столице, информация о правонарушении была выявлена в ходе мониторинга СМИ.

Дело расследуется по статье 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее боец смешанных единоборств Заур Исмаилов разместил в своем Instagram* видео, на котором он наносит удары по скульптуре ребенка в сквере Дмитрия Михайлика на той же Кременчугской улице. После волны критики в соцсетях спортсмен удалил эту публикацию, сообщает «РИА Новости».

Позднее Исмаилов опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что он тренируется подобным образом уже в течение шести лет.

«Он [памятник] просто удобный. Жгут накинул — спасибо, памятник. Мне пишут все <…> [про осквернение памятника]. Я же с уважением, шесть лет здесь бегаю, накидываю на него руку, жгуты, вы неправильно поняли все», — сказал спортсмен.

Сам памятник Исмаилов назвал красивым и заверил, что он ни от кого не скрывается и не будет делать этого никогда.

Памятник ветеранам МЧС России был торжественно открыт в сквере на Кременчугской улице в Москве в мае 2012 года. Инициатива его создания принадлежала тогдашнему главе МЧС Сергею Шойгу. Проект был реализован при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» на добровольные пожертвования сотрудников министерства, общественных организаций и частных лиц. Этот памятник является частью мемориального комплекса, посвященного пожарным и спасателям, который был открыт в декабре 2010 года к 20-летнему юбилею МЧС России. Автором скульптуры выступил заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Салават Щербаков. Прообразом ветерана, запечатленного в металле, стал председатель Центрального совета ветеранов МЧС России, генерал-лейтенант в отставке Дмитрий Михайлик — участник и герой Великой Отечественной войны.

