Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что ее клубы не примут участия в декабрьском хоккейном турнире в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Это заявление прозвучало после того, как президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, говоря о праздновании 80-летия отечественного хоккея в 2026 году, высказал надежду увидеть на Кубке «Первого канала» зарубежные команды, например «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным. На вопрос о возможности проведения такого матча Дэйли ответил: «С учетом текущей политической обстановки в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России».

До событий 2022 года НХЛ включала Россию в число потенциальных стран для проведения своих выездных матчей серии Global Series. Историческим прецедентом стал визит в 2010 году клуба «Каролина Харрикейнз», сыгравшего товарищеский матч с питерским СКА.

В марте президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал его идею о проведении товарищеских матчей на территории двух стран между ведущими отечественными и американскими хоккеистами, выступающими в НХЛ и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В России предложение главы государства также встретили положительно. В частности, министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил Путина за проявленную инициативу и напомнил, что российский лидер придумал КХЛ. «Спорт должен объединять. И в России, и в Америке хорошо умеют в хоккей. У нас в КХЛ играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в США. Александр Овечкин из команды Putin Team уверенно идет к рекорду НХЛ», — писал тогда чиновник в своем телгерам-канале.