Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира. Число российских миллиардеров в нем выросло со 110 до 125 человек, достигнув рекорда за всю историю списка, отмечается в российской версии журнала.

Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14% ― до $576,8 млрд. Рекорда 2021 года побить не удалось: тогда капитал 123 россиян составил в сумме $606,2 млрд.

Впервые богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes был признан основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (59-е место в мировом рейтинге). Его состояние за год выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд, что позволило миллиардеру подняться на пять позиций в списке.

Forbes объясняет рост состояния Алекперова с увеличением стоимости акций «Лукойла» на Московской бирже, а также с тем, что компания выплатила более 600 млрд рублей дивидендов своим акционерам.

На втором месте среди россиян ― совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон и его семья ($27,4 млрд, 66-е место в мировом рейтинге), на третьем — председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($26,6 млрд, 70-е место в рейтинге).

В пятерку также вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с семьей ($25,5 млрд) и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин ($23,7 млрд).

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко ($23,4 млрд) оказался шестым среди богатейших россиян. Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, который возглавлял российский рейтинг Forbes в 2023 году, теперь опустился на седьмое место.

Замыкают десятку российских миллиардеров основатель USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман ($13,1 млрд) и основатель группы «Онэксим» Михаил Прохоров ($11 млрд).

Российский рейтинг Forbes мог быть длиннее, но 10 бизнесменов вышли из гражданства России, напоминает издание. Это бывший владелец компании Coalco Василий Анисимов (Хорватия и Доминикана), сооснователь Revolut Николай Сторонский, основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко (оба теперь подданные Великобритании), один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян (Армения), основатель фонда DST Global Юрий Мильнер (Израиль), основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (Казахстан), сооснователи компании JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, бывший глава Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) Владимир Крупчак и основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров (все четверо ― Кипр).