Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, который вышел из российского гражданства после начала боевых действий на Украине. Forbes со ссылкой на документы, предоставленные бизнесменом, указывает, что это произошло еще в 2022 году. Сейчас у предпринимателя остается гражданство Доминиканы и Хорватии.

После отказа от российского гражданства Анисимов въезжает в страну по бизнес-визе, оформленной компанией «Большое Домодедово», пишет Forbes. При этом, как утверждает сам предприниматель, у него не осталось активов в России: свою девелоперскую компанию Coalco International, в которую также входит и «Большое Домодедово», он передал менеджерам.

О том, что Анисимов получил гражданство Хорватии стало известно в 2022 году — об этом предприниматель уведомил Регистрационную палату Великобритании, поскольку является совладельцем британской компании Degevol UK LTD. Тогда же бизнесмен сменил основное место жительства на Швейцарию.

При этом Forbes пишет, что первый хорватский паспорт Анисимов получил еще в 2003 году. Для этого, как утверждает издание, бизнесмену потребовалось вложить в недвижимость страны в общей сложности $11 млн. В частности, деньги были потрачены на строительство спортивной базы на хорватском острове Корчула — там вплоть до начала военной операции на Украине тренировались российские гимнастки, указывает Forbes.

Для получения гражданства Доминиканы в 1990-х Анисимов сделал вложения на меньшую сумму. По данным Forbes, тогда бизнесмен потратил $60 тыс.

Василий Анисимов родился в 1951 году в Алма-Ате, там же в 1977-м он окончил институт народного хозяйства. В 1994 году предприниматель зарегистрировал в Швейцарии компанию Coalco, которая занимается девелопментом объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также продажей земельных активов и строительством технопарков.

В 2005 году Анисимов стал партнером Алишера Усманова в холдинге «Металлоинвест». С марта 2010-го по сентябрь 2022 года занимал пост президента Федерации дзюдо России — свой уход бизнесмен объяснял семейными обстоятельствами.

12 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Анисимова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за «вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

Сегодня, по оценкам Forbes, состояние Анисимова составляет $1,6 млрд. По данным издания, его основная часть — деньги полученные от продажи Усманову доли в Михайловском горно-обогатительном комбинате, входящем в «Металлоинвест», и других активов. Кроме того, Анисимов занимается недвижимостью в ОАЭ, а также владеет бизнесом в Казахстане и Африке, пишет Forbes.