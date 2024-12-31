В Одессе в ночь на 31 декабря демонтировали памятник советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, установленный у здания Одесской киностудии. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав соответствующую видеозапись.

На видео видно, как возле монумента стоит грузовик с краном. Автор ролика сопроводил кадры надписью «Забирают памятник Высоцкому возле киностудии»

Памятник Высоцкому в Одессе представляет собой бронзовую скульптуру артиста, стоящего с распростертыми руками и прикрытыми глазами. Монумент установили в 2012 году возле главного корпуса Одесской киностудии, где актер снялся в восьми художественных фильмах, в том числе в пятисерийной картине «Место встречи изменить нельзя».

Инициатива установки памятника Высоцкому принадлежала бывшему депутату Верховной рады от «Партии Регионов» Игорю Маркову. Летом 2022 года СБУ объявила ему подозрение в «коллаборационизме» из-за поддержки российской военной операции на Украине. В 2016 году Марков уехал в Россию после освобождения из тюрьмы в Италии, писал ТСН.

О решении одесских властей снести памятник Высоцкому стало известно в сентябре 2024 года. Тогда же городской исполком постановил демонтировать памятники поэту Александру Пушкину, писателям Исааку Бабелю и Максиму Горькому. Власти объяснили такое решение тем, что монументы содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику».

После начала военной операции на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Летом 2024 года власти Одесской области вынесли решение о переименовании свыше 80 объектов в Одессе, в том числе улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого, улицы Пушкинскую и Паустовского. Мэр города Геннадий Труханов выступил против такой инициативы и заявил, что это «обнуляет город» и снижает «ценность литературной Одессы в масштабах мира».

Президент России Владимир Путин называл практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством», которое приводит к негативным последствиям. «[Наши соседи] уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует», — сказал глава государства.