Власти Одессы постановили демонтировать 19 памятников русским поэтам, писателям, ученым и героям Советского Союза. В их числе монументы поэту Александру Пушкину, актеру Владимиру Высоцкому и писателю Исааку Бабелю, пишет ТАСС со ссылкой на проект решения исполкома.

Под снос также могут попасть скульптуры писателя Максима Горького, героя Советского Союза Родиона Малиновского, селекционера Ивана Мичурина, советского моряка-подводника Александра Маринеско и других. Эти памятники, согласно проекту решения исполнительного комитета, якобы содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику».

«Политика Страны» отмечает, что прежде чем решение исполкома вступит в силу, его должны утвердить депутаты.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер 20 сентября сообщил, что было подписано распоряжение о демонтаже памятника Пушкину в центре Одессы. В какие сроки будет снесен монумент, он не уточнил.

В конце июля Кипер подписал указ о переименовании нескольких улиц, в том числе Пушкинской, Бунина, Паустовского, Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвара Жванецкого. Всего власти намеревались переименовать 84 объекта в Одессе и области.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против такой инициативы. В своем телегам-канале он опубликовал видеообращение с критикой властей. Труханов заявил, что с 2019 года Одесса является литературным городом ЮНЕСКО, в котором улицы носят имена тех, кто создал «литературное наследие».

Труханов считает, что смена этих топонимов не только «ставит под сомнение позицию международного сообщества относительно нашего наследия», но и снижает «ценность литературной Одессы в масштабах мира». Переименование улиц в Одессе мэр сравнил с «обнулением» города.

Среди прочего, Труханов отказался верить в то, что деятели науки и культуры, которых сейчас предлагают убрать из топонимичного ландшафта города, «были идеологами или инструментами русского мира».

«Они, в первую очередь, выдающиеся одесситы, которых мы имеем право уважить», — сказал Труханов.

Также мэр Одессы провел в своем телеграм-канале опрос среди подписчиков, попросив у них высказать мнение о предложении властей сменить названия улиц и снести памятники. Такие действия Труханов объяснил тем, что принимать подобные решения, по его мнению, должны одесситы. На момент написания новости в опросе проголосовало 188 961 человек, из них 93 665 выбрали вариант «за», 95 256 — «против».

Кипер после публикации ролика Труханова порекомендовал тем, кому «очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями», можно ехать в Москву или Уфу.