В Оренбурге продавщица магазина заперла четырех сотрудников Роспотребнадзора, чтобы не позволить им завершить проверку. Они более пяти часов провели в торговом зале, пока их не освободили сотрудники ОМОН и СУ СК по Оренбургской области. Они же задержали продавца.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что задержанной вменяют п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (лишение свободы двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет с запретом на определенную деятельность в течение трех лет.

Следствие установило, что днем 19 ноября продавщица, являющаяся также женой владельца торговой точки по продаже товаров легкой промышленности, решила воспрепятствовать проверке, которую пришла проводить комиссия из областного управления Роспотребнадзора. Женщина закрыла входную дверь магазина снаружи на ключ, заперев сотрудников ведомства внутри.

В Следкоме уточнили, что оказавшиеся взаперти проверяющие позвонили в правоохранительные органы. В результате им на помощь прибыли сотрудники ОМОН Росгвардии по Оренбургской области и выломали дверь. Продавщицу задержали, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.