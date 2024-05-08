В Париже появится переулок имени российского оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля в ямальской колонии. За такое решение единогласно проголосовал совет XVI округа французской столицы.

Именно в этой части города находится посольство России во Франции. Как сообщили в соцсети X местные власти, автором идеи о переименовании улицы стал сенатор и бывший глава XVI округа Парижа Франсис Спинер.

Сторонники Навального после его смерти неоднократно призывали к переименованию европейских улиц в его честь. В частности, в интернете появилась петиция о переименовании в честь Навального улицы, на которой находится посольство России в Гааге (подписали почти 86 тыс. человек), а также петиция с призывом переименовать улицу Беренштрассе в Берлине (более 47,5 тыс. подписей).

Предложения о переименовании улиц находят поддержку не только среди выходцев из России, но и среди местных жителей: в частности, петицию за переименование переулка в Гааге продвигала нидерландка Лисса Хольманн.

В США переименовать в честь Навального улицу возле резиденции посла России в Вашингтоне призвали конгрессмены Брайан Фицпатрик и Майк Куигли. В румынской столице Бухаресте похожую идею выдвинули члены партии «Союз спасения Румынии».

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Харпе (Ямало-Ненецкий автономный округ). В медицинском свидетельстве, выданном матери оппозиционера Людмиле, говорилось, что смерть наступила по естественным причинам.

Соратники политика считают его смерть убийством и возлагают вину на руководство России. Этой же позиции придерживается вдова Навального Юлия, которая пообещала продолжить дело своего покойного супруга. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».