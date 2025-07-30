Конфликт между Россией и Украиной может быть приостановлен в ближайшее время. Об этом в ходе визита в Технологический институт ВВС заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск, отметив, что на это указывает много признаков, передает TVP Info. При этом глава польского правительства не уточнил конкретных оснований для своего прогноза, оставив детали без пояснений.

Вместе с тем Туск отметил, что Польша должна быть готова к самообороне, независимо от развития российско-украинского конфликта. Премьер добавил, что в современных военных конфликтах решающее значение имеют армии, вооруженные передовыми технологиями и обладающие высокой боевой подготовкой. По его словам, для успешной обороны и победы над противником необходимо технологическое превосходство.

Глава правительства также заявил, что Польше необходимо продолжать наращивать военную мощь, независимо от ситуации на Украине. При этом он отметил, что безопасность страны зависит не только от обороноспособности, но и от уровня интеллектуального прогресса.

«Мы не собираемся бесконечно вкладывать польские деньги в иностранное оборудование. Нам нужно вкладывать польские деньги в польские компании, но прежде всего в польские умы», — сказал Туск.

Американский президент Дональд Трамп 28 июля констатировал отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса. В результате он сократил первоначальный 50-дневный срок, данный России в середине июля для прекращения боевых действий, до 10-12 суток. В случае невыполнения этих условий Вашингтон пригрозил введением 100% пошлин на российские товары и продукцию стран-партнеров.

На следующий день, 29 июля, глава Белого дома уточнил детали ультиматума, сообщив, что окончательный срок истекает через десять дней с момента объявления — то есть с 29 июля. При этом Трамп допустил, что подобные меры давления могут оказаться неэффективными в отношении Москвы.

Кремль отреагировал на заявления президента США, сообщив, что принял их к сведению. Российская сторона в качестве ключевых условий для прекращения конфликта выдвигает отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение расширения альянса на восток.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал ультиматум президента США непродуктивной формой разговора, а также отметил, что на данный момент изменений во взаимоотношениях двух стран нет.