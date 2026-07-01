В посольстве Израиля в Москве подтвердили RTVI факт небольшого пожара в здании дипмиссии, который произошел накануне, 30 июня. Из-за этого консульский отдел на несколько дней приостановил прием посетителей.

«Вчера в зоне приема посетителей консульского отдела Посольства Израиля произошло небольшое возгорание. Благодаря оперативным действиям соответствующих служб пожар был быстро локализован и потушен. Пострадавших нет», — рассказала RTVI пресс-секретарь израильской дипмиссии в Москве Александра Захари.

По ее словам, «в связи с необходимостью проведения технических работ консульский отдел в ближайшие дни не сможет принимать посетителей».

«Просим всех, кто нуждается в консульских услугах, следить за обновлениями на официальном сайте Посольства Израиля в Москве, где будет опубликована информация о возобновлении работы консульского отдела в штатном режиме», — заключили в дипмиссии.

Во вторник, 30 июня, Телеграм-канал Mash сообщил о пожаре у столичного посольства Израиля на Большой Ордынке.

«Произошло задымление на крыше двухэтажного здания на территории дипмиссии. Туда спасателей пока не пускают — посольства и консульства обладают неприкосновенностью. Даже для тушения возгорания требуется разрешение посла», — утверждал Mash.