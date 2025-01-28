Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим постановлением ввел карантин по птичьему гриппу в трех районах — Анапском, Темрюкском и Новороссийском. Текст документа размещен на официальном портале правовых актов.

СМИ обратили внимание на то, что постановление было опубликовано только 28 января, а срок вступления его в силу указан недельной давности — с 20 января. В документе указано, что в отдельных муниципальных образованиях выявлены «очаги высокопатогенного гриппа птиц», для ликвидации которых было решено «установить ограничительные мероприятия».

Карантин, в частности, действует в анапском селе Витязево, в поселке Ильич Темрюкского района на берегу Динского залива, на Суджукской косе и в Новороссийске. Посещать эти населенные пункты и их окрестности запрещено всем, кроме сотрудников ветеринарного контроля и технических служб.

Кроме того, введенный властями ограничительный режим предусматривает полный запрет на любое взаимодействие с птицами, включая охоту. В постановлении уточняется, что угроза заражения птичьим гриппом действует в пятикилометровом радиусе от указанных границ карантинной зоны, а наблюдение за эпидемиологической ситуацией ведется в десятках сел на расстоянии 10 км от этой территории.

Птичий грипп — вирусная инфекция типа А (Н5N1, H5N2 и другие), распространяемая дикими и домашними птицами. В конце 2024 года Роспотребнадзор предупреждал россиян о повышенном риске заражения людей этим вирусом. Глава ведомства Анна Попова указывала на тенденцию эпидемиологического процесса к межвидовому переходу и повышению патогенности возбудителя.

Западные инфекционисты считают, что именно птичий грипп с высокой долей вероятности станет причиной следующей пандемии после COVID-19. В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом A(H5N2), зафиксированном в апреле в Мексике.

Пациентом оказался 59-летний местный житель, чья болезнь началась с лихорадки, одышки, тошноты и общего недомогания. Он умер в больнице примерно через неделю после госпитализации. Эпидемиологи установили, что мужчина не контактировал с домашней птицей, но жил неподалеку от штата Мичоакан, где месяцем ранее произошла вспышка птичьего гриппа.

В октябре 2024 года режим ЧС в связи со вспышкой этого заболевания вводился на Камчатке. Массовые случаи заражения птицы были зафиксированы на птицефабрике «Пионерское» в Елизовском районе.