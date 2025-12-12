МВД России подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые разрешат водителям предъявлять свои права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. Для этого планируется использовать «многофункциональный сервис обмена информацией» на портале «Госуслуги» с применением QR-кода.

Как предполагает «Коммерсант», речь идет о предъявлении документов через приложение «Госуслуги.Авто», в котором уже есть соответствующий функционал. С 2021 года в нем можно было показать QR-код СТС, а с 2022 года в рамках эксперимента — и водительских прав. Однако на данный момент эти коды юридически не приравнены к бумажным оригиналам, и водитель обязан иметь при себе физические документы.

Новые поправки должны узаконить электронный формат. Ранее аналогичные инициативы, например от Минцифры в 2023 году, уже выдвигались, но не были приняты. Текущий проект МВД был разработан после совещания у премьер-министра Михаила Мишустина в конце октября. Как поясняют в ведомстве, цель изменений — упростить процедуру проверки документов и способствовать цифровизации безопасности дорожного движения.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует значительно расширить возможности мобильного приложения «Госуслуги». Согласно разработанному ведомством проекту постановления, пользователи смогут предъявлять в электронном виде широкий набор важных документов.

К уже действующему с сентября QR-коду паспорта могут добавить еще свидетельство о рождении, полис ОСАГО, удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида о праве на льготы, студенческий билет.

Также планируется разрешить использование электронного паспорта для посадки на междугородный транспорт: автобус, поезд или самолет. При этом использование цифровых документов останется добровольным, а проект еще должен получить согласование ФСБ.

Эксперты поддерживают идею, отмечая ее удобство для граждан, но указывают на системные сложности. Для успеха необходимо повсеместно обновить регламенты во всех принимающих организациях — от госорганов и банков до вузов и транспортных компаний, а также организовать массовое обучение сотрудников. Ключевыми условиями также названы стабильная работа приложения, доступность интернета и четкие правила о том, какие данные видит проверяющий и кто отвечает за их актуальность.

В Минцифры подчеркивают, что перечень составлен на основе востребованных услуг: например, в приложение «Госуслуги Авто» уже загружено около 15 млн цифровых СТС и 10 млн водительских удостоверений.