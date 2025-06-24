Госдума приняла сразу во втором и финальном третьем чтениях законопроект, разрешающий лицам без гражданства служить по контракту в российских вооруженных силах и воинских формированиях. Как пояснил глава комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов, у армии таким образом появится «еще один источник доукомплектования».

Согласно статистике Минюста, в России живут около четырех тысяч человек без гражданства. Теперь они смогут легально служить по контракту и в качестве военнослужащих будут иметь равные права с остальными, уточнил Картаполов.

«Это еще один источник доукомплектования армии. Мы также закрываем пробел в законодательстве, который имел место быть, ведь каждый человек должен иметь право вступить в Вооруженные силы Российской Федерации», — сказал депутат.

Законодательная инициатива исходила от правительства, в Госдуму документ внесли 18 апреля. Как говорится в пояснительной записке, поправки в законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О гражданстве Российской Федерации» и несколько других нацелены на то, чтобы расширить круг лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту.

В записке также сказано, что ради безотлагательного принятия дополнительных мер по доукомплектованию армии предусмотрен особый порядок вступления закона в силу со дня официального опубликования.

С идеей узаконить службу по контракту для лиц без гражданства выступил Минюст, законопроект прошел согласование в МВД, ФСБ, МИД, Минобороны, а также в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), сообщал ТАСС.

Статус лица без гражданства (апатрида) имеют люди, которые были лишены гражданства, либо отказались от него сами и не получили гражданство другого государства, поясняют «Ведомости». Также такой статус может появиться у человека при исчезновении государства, к которому он принадлежал. Дети лиц без гражданства могут получить такой же статус, если появились на свет на территории государства, которое не дает гражданство по факту рождения.

Как ранее сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, законопроект, по сути, уравняет апатридов с иностранцами, которые могут служить по контракту в России только на «неофицерских» должностях, а по окончании военной службы — получить право стать гражданином России по упрощенной процедуре, без получения вида на жительство.

По оценке члена совета при президенте России по межнациональным отношениям, профессора Государственного университета управления Владимира Волоха, новый закон в действительности охватит небольшое число людей — лишь десятки или даже единицы. По его словам, даже среди иностранцев число заключивших контракт ради облегченного получения гражданства России исчисляется сотнями.

Военный юрист Юрий Лямин также высказал мнение, что практического существенного пополнения войск за счет поправок не будет, так как лица без гражданства — это достаточно редкая категория.

В сентябре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2,389 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Это третье расширение личного состава с начала военной операции на Украине. Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассудил в комментарии RTVI, что наращивать число военнослужащих будут в том числе путем расширения планов призыва, а также набора контрактников. В декабре 2023 года в Минобороны поясняли, что увеличение численности армии происходит поэтапно за счет желающих проходить военную службу по контракту.