Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по делу о геноциде (ст. 357 УК РФ) в отношении бывшего и действующего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского, экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, экс-президента Украины Петра Порошенко и других членов военного и политического руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Всего обвинения выдвинули против 41 человека. В это число также попали бывший и нынешний главы министерства обороны Украины Рустем Умеров и Денис Шмыгаль, экс-председатели Верховной рады Александр Турчинов и Андрей Парубий, бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк и др.

По версии российского следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время фигуранты и иные должностные лица отдавали приказы украинским военнослужащим «о применении против мирных жителей [ДНР И ЛНР] огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения». Их целью якобы был «геноцид [местного] населения».

Жертвами «карательных операций» стали почти 5 тыс. мирных жителей, пострадали более 18,5 тыс. человек, еще свыше 13,5 тыс. получили ранения. Кроме того, были повреждены порядка 138 тыс. жилых домов, а также образовательные, медицинские, производственные, торговые, культурные, спортивные и социальные объекты.

«Нанесен серьезный урон экономике, произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донецкой и Луганской Народных Республик», — утверждает российская прокуратура.

Ведомство добавляет, что якобы из-за действий представителей украинской власти была прекращена работа объектов промышленности, в связи с чем вырос уровень безработицы и снизились доходы населения. Более 2,4 млн человек «вынуждено покинули места постоянного проживания».

По утверждению прокуратуры, обвиняемые скрылись от следствия, поэтому они объявлены в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд ДНР.