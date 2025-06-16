В России создадут общественный фонд поддержки наркозависимых, который будет назван в честь рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев). Одним из сооснователей организации выступит мать артиста Надежда Ивлева, а бывшая супруга музыканта Карина Мельничук (псевдоним Ева Карицкая) войдет в попечительский совет. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает РИА Новости.

Как пишет «Коммерсант», вторым соучредителем организации станет клинический психолог Виктор Блинов. Руководить фондом будут основатель реабилитационных клиник «Свобода» Антон Соколов и глава проекта по помощи наркозависимым «Выжившие» Максим Урядов.

По словам Даванкова, который войдет в попечительский совет, сейчас учредители фонда ждут документы о его регистрации от Минюста. После их получения основатели организации займутся поиском площадки, где фонд будет осуществлять свою деятельность. Как пояснил депутат, предполагается, что это будет не один кабинет, а несколько помещений, в которых будут регулярно идти лекции, на которых слушатели смогут узнать о работе и инициативах фонда.

Фонд также будет проводить обучающие программы для родителей, помогая им распознавать ранние симптомы наркозависимости у подростков, рассказал Даванков.

Помимо этого, организация намерена участвовать в подготовке законопроектов по вопросам реабилитации наркозависимых. Как пояснил Антон Соколов, планируется в том числе инициатива по формированию официального реестра частных реабилитационных центров. Эта мера направлена против незаконно действующих организаций, известных как «черные прокапщики». Карина Мельничук обратила внимание, что их сотрудники зачастую не имеют медицинской подготовки. По ее словам, Паша Техник умер из-за того, что помощь ему оказывали подобные непрофессионалы.

Кроме того, фонд рассматривает возможность привлечения к своей работе популярных музыкантов. В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с такими известными рэп-исполнителями, как Гуф (Алексей Долматов) и Баста (Василий Вакуленко).

Смерть 40-летнего рэпера Паши Техника наступила вследствие легочной инфекции. В конце марта музыкант был экстренно госпитализирован в Таиланде в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью и спутанным сознанием.

Хотя близкие артиста высказывали версию о возможной передозировке психоактивными веществами, лабораторные исследования в день поступления не выявили в его крови следов наркотических средств. 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть — врачи провели успешную реанимацию, однако вечером того же дня исполнитель скончался.