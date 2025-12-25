Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), снизилась в России на 66% за 10 лет, начиная с 2012 года. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава, директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Татьяна Припутневич.

«В России <…> уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, за 10-летний период, то есть с 2012 по 2022 год, снизился практически на 66%. И наиболее интенсивный процесс снижения происходил в отношении заболеваемости гонореей, трихомонозом и хламидиозом», — цитирует ее ТАСС.

При этом эксперт отметила, что тревогу по-прежнему вызывают сифилис и гонококковая инфекция.

Как писал в мае 2024 года «Коммерсантъ», главный внештатный специалист Минздрава по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев заявлял, что число случаев ИППП в России в 2023 году в сравнении с 2022 годом снизилось на 5,3%, а заболеваемость сифилисом сократилась на 7%.

В том же месяце прошлого года Всемирная организация здравоохранения отмечала, что из-за глобальных эпидемий ВИЧ (вируса иммунодефицита человека), вирусного гепатита и инфекций, передающихся половым путем, ежегодно умирает 2,5 млн человек.

Кроме того, специалисты организации указывали на рост числа новых случаев сифилиса среди людей в возрасте 15—49 лет — в 2022 году оно увеличилось на 1 млн и достигло 8 млн. ВОЗ также зафиксировала рост заболеваемости сифилисом у беременных женщин (1,1 млн) и врожденным сифилисом (523 случая на 100 тыс. новорожденных в год) во время пандемии COVID-19.