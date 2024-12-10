Кремль «определенно будет готов рассмотреть» возможность проведения нового обмена заключенными с США, подобного тому, который прошел в августе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью NBC News.

Рябков отметил, что «не хотел бы ничего предвосхищать», но выразил мнение, что новый обмен заключенными был бы уместен «в начале работы следующей администрации [избранного президента США Дональда Трампа]». По словам замминистра иностранных дел, такие сделки способствуют улучшению отношений России и США.

Работа над новым обменом потребует «многоэтапного или многоступенчатого подхода с обеих сторон», включая помилование заключенных в некоторых случаях, добавил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что прошедший в августе обмен заклюенными «показал, что можем находить эффективные решения даже сложнейших, запутанных, многогранных проблемных ситуаций <…> при наличии политической воли».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отмечал, что между Москвой и Вашингтоном действует несколько закрытых каналов, которые в основном задействованы по вопросам обмена заключенными.

Крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Москвой и странами Запада состоялся 1 августа в Турции. В сделке приняли участие семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей, Германии — 12, США — четыре.