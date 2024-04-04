В Рязанской области уроженца Таджикистана признали виновным в уклонении от прохождения военной службы (ч.1 ст. 328 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета (СК). В результате мужчину лишили российского гражданства, приобретенного в мае 2022 года.

По данным следователей, мужчина не явился по повестке в военкомат для призыва в армию. Законных причин для освобождения от военной службы у него не было, подчеркнули в СК.

Виновному назначили штраф. «3 апреля 2024 года у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства», — рассказали в ведомстве.

В декабре 2023 года в России впервые лишили приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Это произошло в Челябинской области. Двое мужчин в возрасте 21 года и 24 лет не явились в военкомат, однако должны были сделать это в течение двух недель после получения российского гражданства, пояснили в МВД.

Кроме того, в МВД заявили, что при подаче заявления на получение паспорта молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы «не нести воинскую обязанность». В ведомстве уточнили, что ранее они проживали в стране «ближнего зарубежья».

Закон о лишении приобретенного гражданства в России действует с октября 2023 года. Он предусматривает изъятие паспортов за совершение преступлений по приблизительно 60 статьям УК, в их числе «фейки» о действиях властей и российской армии, дезертирство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконный оборот оружия и наркотиков, бандитизм, организация преступного сообщества и другие.

Впервые этот закон применили в России 13 декабря 2023 года. «МВД-Медиа» сообщало, что паспорта изъявили у «двух приезжих мужчин», которые получили гражданство в установленном законом порядке, но в итоге были осуждены за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. О выявлении аналогичных случаев сообщали в главном управлении МВД России по Курганской области.

Правозащитники отмечали, что закон противоречит российской Конституции, шестая статья которой гарантирует россиянам, что они не будут лишены своего гражданства и права его изменить. Аналогичную позицию высказывала и правительственная комиссия по законопроектной деятельности.