В Севастополе могут появиться укрытия-блиндажи «по типу тех, что уже установлены в Белгороде». Об этом заявил глава города Михаил Развожаев по итогам внеочередного заседания Законодательного собрания.

Всего, по словам губернатора, потребуется около 600 укрытий. Их поставят на пляжах, в парках и у остановок. Общественные пляжи, несмотря на атаку в районе Учкуевки, закрывать при этом не будут. Однако для минимизации угрозы на них расширят систему оповещения, сообщил Развожаев.

В частности, система оповещения будет доработана «с учетом баллистики».

«Если раньше [ракеты], которые запускались с воздушных носителей, давали около 20 минут и люди имели возможность спуститься в укрытия, то в случае с баллистическими ракетами есть где-то две минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб», — пояснил губернатор Севастополя.

Улучшенные системы оповещения позволят людям быстрее узнать об опасности и укрыться в безопасных местах, отметил он.

Развожаев также заявил, что в ближайшее время появится указ, который обяжет жителей города пускать людей в объекты частной собственности во время воздушной тревоги.

«У нас, к сожалению, такие сигналы поступали, когда людей отправляли в убежище. Любой объект в случае баллистики является укрытием. Надо, с учетом двух минут, максимально быстро уйти с открытого пространства», — сказал он.

Кроме того, губернатор рассказал, что ночью «из-за потенциальных угроз атаки дронов» будет закрыт вход в Балаклавскую бухту. По словам Развожаева, Балаклавская бухта не имеет военных объектов, но «с учетом последних событий нужно понимать, что теракт может произойти и там».

Обстрел города

Атака на Севастополь произошла днем 23 июня. По информации Минобороны России, силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом.

Военное ведомство возложило ответственность за обстрел на Вашингтон и Киев и пообещало, что «подобные действия не останутся безответными».

В результате атаки пострадали 153 человека, 79 из них были госпитализированы, в том числе 27 детей. По факту обстрела Севастополя Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Через несколько дней после обстрела губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания города. По словам Развожаева, единственный вопрос, который будет рассмотрен на этом заседании, — обеспечение безопасности жителей Севастополя.