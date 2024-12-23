Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для разговора с президентом России Владимиром Путиным служит «печальным» сигналом для Киева. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сигнал для Украины довольно печальный, потому что это показывает, что Европейский союз уже прекратил демагогическую поддержку нынешнего режима [президента Украины Владимира] Зеленского и перешел к заботам о собственной безопасности и собственной экономике», — сказал он.

По мнению сенатора, действия Фицо говорят о том, что в его стране доминируют переживания, касающиеся судьбы словаков, словацкой экономики и роли Словакии в политической жизни Европы.

«И эти все демагогические разглагольствования об Украине, о победе на поле боя и так далее — все это уже забыто и послано в утиль», — заявил Карасин.

Сенатор выразил уверенность в том, что «довольно смелый» шаг словацкого премьер-министра служит свидетельством того, что «у реально мыслящих политиков» доминируют национальные интересы «в широком смысле этого слова».

«Это показывает очень непростую и в то же время действующую линию нового менталитета в Европе. Она будет развиваться и дальше, я абсолютно в этом убежден», — заключил он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным 22 декабря в Кремле. Они провели личную встречу впервые с 2016 года. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, руководители двух государств обсудили вопросы поставок газа, а также обсудили двусторонние отношения, «которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии», пишет «Интерфакс».

Сам Фицо рассказал в соцсетях, что его решение стало реакцией на слова Владимира Зеленского, выступившего «против любого транзита газа» на территорию Словакии. Премьер-министр также подтвердил готовность российской стороны продолжать поставки газа.

Срок действия контракта на транзит газа из России через территорию Украины истекает 1 января 2025 года. Глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявлял о планах Киева по блокировке транзита в 07:00 того же дня. В то же время советник офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что украинская сторона продолжит выполнять контракт на транзит российской нефти до 2030 года.