Военное сотрудничество России, КНДР, Китая и Ирана расширилось до обмена секретными технологиями, которые могут угрожать США и их союзникам еще долго после окончания военной операции на Украине, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. При этом они подчеркивают, что эти страны пока не создали официальный военный альянс, подобный НАТО.

Американские чиновники уточнили, что отношения между странами строятся на двусторонних контактах России с каждым из трех государств.

«[Для] России, Северной Кореи и даже Китая все это — брак по расчету, основанный на совпадении или согласовании интересов и целей, а не какой-то страстный роман», — заявила бывшая сотрудница ЦРУ и Белого дома Сью Ми Терри.

В то же время она подчеркнула, что на данном этапе между четырьмя государствами уже появились признаки более широкого стратегического и дипломатического сотрудничества. WSJ отмечает, что американских аналитиков разведки удивляет скорость развития их взаимоотношений. Они утверждают, что Россия, КНДР, Китай и Иран якобы отбросили исторические разногласия, чтобы противостоять глобальной системе, в которой, по их мнению, доминируют США.

«Они хотят, чтобы США потерпели поражение. Они хотят, чтобы НАТО потерпело неудачу. Если они добьются успеха на Украине, это сделает нас более уязвимыми, а мир — более опасным», — цитирует WSJ слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

В частности, 19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. WSJ называет это соглашение знаком «более тесных военных отношений».

Иран, в свою очередь, якобы запустил совместное с Россией производство дронов в Татарстане. Американские чиновники утверждают, что завод уже работает и способен выпускать тысячи беспилотников Shahed-136 иранской разработки. Собеседники издания прогнозируют, что предприятие может начать заниматься выпуском и других типов БПЛА.

О том, что Россия и Иран договорились о запуске в Татарстане совместного производства беспилотников с целью их использования в боевых действия на Украине WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц из одной из стран-союзниц США писала еще в феврале 2023 года. Тогда газета отмечала, что строительство завода не началось, но в качестве площадки для него выбрали город Елабуга, расположенный примерно в 200 км от столицы Татарстана — Казани. Кроме того, WSJ утверждала, что в январе того же года иранская делегация высокого уровня приезжала в Елабугу для осмотра площадки и обсуждения деталей совместного проекта. Собеседники газеты сообщали, что в ближайшие годы на заводе в Елабуге планируется выпустить не менее шести тысяч беспилотников. При этом власти Ирана и России публично не объявляли о планах по запуску производства дронов в Татарстане.

Среди прочего, представитель американского оборонного ведомства называет Иран основным поставщиком оружия для России. Источники WSJ утверждают, что страны ведут переговоры о покупке Москвой баллистических ракет малой дальности у Тегерана. Это стало бы существенным обновлением отношений в области вооружений между государствами, отмечает издание.

«Во многих из этих областей, где Иран когда-то был учеником, он становится мастером», — отмечает старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, аналитического центра в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу, добавляя, что впервые в истории Тегеран стал «более чем младшим партнером России». При этом Иран отрицает отправку оружия в Россию, подчеркивает WSJ.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, Китай и Россия также работают над совместным производством БПЛА на территории России.

«Они думают, что это можно отрицать, потому что это выглядит как обмен технологиями и производством коммерчески доступных БПЛА по всему миру», — сказал изданию другой представитель оборонного ведомства США.

Официального подтверждения этой информации нет.

Между тем американские чиновники говорят, что помощь Пекина якобы дала возможность российскому оборонному производству восстановиться быстрее, чем ожидали американские спецслужбы после первых неудач Москвы на Украине и введения западных санкций, призванных затруднить ей доступ к оружию.

Собеседники WSJ уточнили, что китайская сторона якобы поставила России огромное количество оборудования двойного назначения, включая станки, микроэлектронику для российской оборонной промышленности, оптику для танков и бронемашин, а также турбодвигатели для крылатых ракет. По словам чиновников, Пекин также помогают Москве совершенствовать спутники и другие космические средства для использования на Украине.