В США рассматривают просьбу австралийских властей прекратить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил американский президент Джо Байден.

На пресс-конференции после церемонии, посвященной визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды, один из журналистов попросил прокомментировать просьбу Австралии о закрытии дела ее гражданина Джулиана Ассанжа и его возвращении на родину.

«Мы рассматриваем это», — приводит ответ Байдена пресс-пул Белого дома.

The Washington Times пишет, что в последнее время австралийские власти оказывали давление на Соединенные Штаты и Великобританию, где Ассанж сейчас находится в заключении, и призывали прекратить его уголовное преследование.

В середине февраля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал предложение нижней палаты парламента о возвращении Ассанжа на родину. В августе 2023 года власти страны заверяли, что будут и дальше добиваться от США и Великобритании прекращения уголовного преследования своего гражданина.

В марте 2024 года суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks оспорить решение об экстрадиции в США. Британский суд дал американскому правительству три недели на предоставление гарантий того, что Ассанжу в Штатах не грозит смертная казнь, что ему будет обеспечено непредвзятое отношение суда и право ссылаться на первую поправку к Конституции США, защищающую свободу слова.

До этого The Wall Street Journal писала, что Ассанж может заключить сделку с американским Минюстом, признав вину по одному из смягченных обвинений — о ненадлежащем обращении с секретными документами, — и выйти на свободу. По данным издания, этот сценарий предполагает, что признание вины может быть оформленно дистанционно, без приезда Ассанжа в США.

Дело Ассанжа и WikiLeaks

В 2006 году Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, где публиковалась конфиденциальная информация от анонимных источников. В 2010 году там разместили секретные материалы Госдепартамента США и Пентагона, в которых содержались сведения о военных операциях в Ираке и Афганистане. Кроме того, WikiLeaks выложил засекреченные данные о том, как Агентство нацбезопасности (АНБ) прослушивало телефонные разговоры лидеров нескольких стран.

В том же году в отношении Ассанжа началось расследование по подозрению в нарушении закона США о шпионаже, за который предусматривается наказание вплоть до смертной казни.

Ассанжа обвинили в сговоре с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом с целью получения и распространения секретной информации Пентагона. После этого Минюст США предъявил основателю Wikileaks еще 17 обвинений. Совокупный срок лишения свободы по всем статьям, которые вменили Асссанжу, достиг 175 лет.

В конце 2010 года Ассанжа задержали в Лондоне по запросу Стокгольма. До этого в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах со слов неких местных жительниц. Австралиец счел эти обвинения политически мотивированными, поскольку на их основании его могли арестовать и экстрадировать в США.

После этого Ассанжу удалось получить убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. С 2012 года на протяжении почти семи лет он находился на территории дипмиссии, где ему было предоставлено политическое убежище. В 2019 году, лишившись этой защиты, Ассанж был арестован британской полицией. В июне 2022 года Великобритания одобрила его экстрадицию в США. В защиту основателя WikiLeaks выступают многочисленные правозащитные и журналистские организации.