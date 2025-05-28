Президент России Владимир Путин «опасно близок к тому, чтобы сжечь “золотой мост”», который проложил перед ним американский коллега Дональд Трамп. Об этом заявил Politico на условиях анонимности представитель администрации Белого дома, знающий о суждениях Трампа.

Концепцию «золотого моста», как объясняют в американской Академии медиации Эдвардса, которая обучает посредничеству в урегулировании конфликтов, предложил еще древнекитайский военный стратег Сунь-цзы в своем трактате «Искусство войны». Он писал, что лучший генерал — тот, кто никогда не идет в бой, и предлагал рассмотреть возможность предоставления противнику пути отступления от битвы, так называемого «золотого моста». В современных переговорах «золотой мост» рассматривают как набор опций, облегчающих другой стороне путь к решению конфликтной ситуации, которого желательно достичь.

Это было сказано в контексте последних жестких высказываний лидера США в адрес Путина, в частности, о том, что тот «играет с огнем» и «совершенно сошел с ума». Трамп раскритиковал крупнейший с начала военной операции массированный удар по Украине в ночь на 25 мая, о котором отчиталось российское Минобороны, заявив, что целью стали предприятия военно-промышленного комплекса.

Как пишет Politico, Трамп дал понять, что его терпение на исходе, и предупредил Путина о последствиях отказа вступить в «серьезные мирные переговоры» о прекращении военных действий на Украине.

Американский лидер «разочарован тем, что Путин проигнорировал его предложение перезагрузить отношения с США после заключения мирного соглашения», говорится в статье. Однако, по словам четырех американских чиновников, Трамп пока не принял решения ввести дополнительные санкции против России в ответ на усиление ударов по Украине.

Как напоминает Politico, президент США с самого начала периодически выдвигал подобные угрозы, но «ни разу не доводил их до конца и не усиливал давление на Москву».

Бывший спецпредставитель Трампа по Украине во время его первого срока Курт Волкер усомнился в готовности Трампа применить серьезные меры в отношении России.

«Сейчас я очень сильно сомневаюсь в том, что Трамп когда-либо применит какие-либо серьезные санкции или меры в отношении России. У него было столько возможностей сделать это, но он всегда уклонялся», — высказал мнение американский дипломат.

Близкий администрации Белого дома замглавы Института политики America First («Америка прежде всего») Фред Флейтц, напротив, считает, что терпение Трампа на исходе.

«В течение следующего месяца или шести недель наступит время, когда Трамп может прекратить переговоры и ввести жесткие санкции», — полагает он.

По словам одного из чиновников, с которыми общались журналисты Politico, в Белом доме и за его пределами есть люди, которые выступали против дополнительных санкций, считая, что они скорее навредят американскому бизнесу и оттолкнут Россию о переговоров. Теперь же несколько законодателей-республиканцев поддерживают угрозы президента ужесточить санкции, говорится в статье.

В Кремле ранее объяснили «эмоциональной перегрузкой» слова Трампа о «сошедшем с ума» Путине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал это с запуском переговорного процесса, к которому США приложили большие усилия, и который стал столь ответственным моментом, что вызывает «эмоциональные реакции».

На другое заявление американского президента — о том, что Путин «играет с огнем», и что если бы не Трамп, то «с Россией произошло бы много действительно плохих вещей» — отреагировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.