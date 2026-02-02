В ночь на 2 февраля украинские беспилотники атаковали город Старый Оскол в Белгородской области. Один из ударов пришелся на частный дом — в результате два человека погибли, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что Старый Оскол был атакован двумя беспилотниками самолетного типа. Еще 10 дронов были сбиты над округом. От удара БПЛА по частному дому начался пожар, который уничтожил здание. Также оказались повреждены две машины.

«Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… Выражаю искренние соболезнования…» — написал Гладков в своем телеграм-канале.

От детонации другого дрона в городе повреждены 20 квартир и автомобиль. Подомовой обход продолжается, добавил глава Белгородской области.

Жители Старого Оскола рассказали Shot, что атака на город началась около 3:50. Они слышали громкие звуки, в том числе жужжание мотора в небе, на севере и северо-востоке города, а также видели яркие вспышки. Всего очевидцы насчитали около шести взрывов.

По данным телеграм-канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Старый Оскол дронами самолетного типа FP-1. Они якобы запускались из Черниговской области Украины. Shot напоминает, что длина этих БПЛА составляет 3,5 метра, они способны пролетать до 1,2 тыс. километров.

Удары по другим населенным пунктам Белгорода

Минобороны России сообщает, что в ночь на 2 февраля над Белгородской областью было уничтожено 22 беспилотника. Гладков уточнил, что за прошедшие сутки ракетному обстрелу и атакам двумя дронами подвергся Белгород. Пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также повреждены два транспортных средства.

В хуторе Церковный дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель. Мужчину госпитализировали, транспорт поврежден. От ударов пострадали два автомобиля и три частных дома в селе Отрадное, надворная постройка в Пушкарном, остекление в многоквартирном доме и частный дом в поселке Октябрьский, три автомобиля и частный дом в поселке Комсомольский, хозяйственная постройка и два автомобиля в селе Стрелецкое.

Еще четыре человека пострадали от удара дрона по автомобилю в селе Головчино. Мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в отделении реанимации. Состояние остальных врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. Машину, на которой они ехали, уничтожило огнем.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Он проходит амбулаторное лечение, кабина его транспортного средства повреждена огнем.