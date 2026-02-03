7 февраля в арт-кафе Театра на Юго-Западе состоится вечер авторской песни. Об этом сообщили в сервисе «Мосбилет», через который можно приобрести билеты на мероприятие.

В концерте примут участие актеры Театра на Юго-Западе Антон Белов и Максим Гигенин, композитор и поэтесса Анастасия Потоцкая, а также музыканты группы «Аракс». Специальным гостем вечера станет Герой России Максим Бахарев, который прочтет стихи собственного сочинения.

В программе — песни Анастасии Потоцкой, Антона Белова и других авторов в исполнении участников «Аракса» — Ильи Трофимова, Алексея Кизенкова, Анатолия Абрамова, Олега Зарипова, Вадима Андреева и Александра Лупачика, а также артистов театра «Ленком Марка Захарова».

Группа «Аракс» получила известность в 1970-е годы. С 1973 года музыканты сотрудничали с Театром имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком Марка Захарова») и участвовали в музыкальных спектаклях «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Юнона и Авось». Также коллектив записывал музыку для кинофильмов «31 июня» и «Узнай меня». В разные годы в состав группы входили Александр Буйнов, Евгений Маргулис, Юрий Шахназаров и другие исполнители.

Максим Бахарев — военнослужащий, капитан, участник специальной военной операции. В 2022 году был призван в ходе частичной мобилизации и служил командиром взвода. В июле 2024 года во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение. В октябре 2024 года Бахарев был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России.