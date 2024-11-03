Справедливое разрешение российско-украинского конфликта должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Министр в разговоре с газетой Hürriyet отметил, что Турция поддерживает «особые отношения» с обеими странами и старается прислушиваться к каждой из них. «Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем», — пояснил Фидан.

По словам министра, ни одна из сторон не хочет проиграть в этом конфликте, продолжается «поиск точек соприкосновения». Фидан допускает, что усталость России и Украины может привести к изменению ситуации в 2025 году. «Мы будем следить за ситуацией», — подчеркнул он.

В сентябре Фидан говорил, что в повестку потенциальных переговоров по Украине может войти вопрос снятия антироссийских санкций. «Санкции Запада против России <…> будут на столе переговоров, как большой пакет», — пояснял министр.

Он убежден, что если этот вопрос не будет решен, то нынешний конфликт «либо перерастет в широкомасштабную войну, либо каким-то образом заморозится».

Турция неоднократно выступала с предложением о посредничестве в переговорном процессе России и Украины. Глава МИД Сергей Лавров ранее на этой неделе отмечал, что на фоне этих заявлений не может вызывать недоумения факт того, что Анкара продолжает сотрудничать с Киевом.

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — сказал Лавров в интервью Hürriyet.

В Турции уже неоднократно говорили о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявил, что «возвращение» Крыма под контроль Украины является «требованием международного права».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что российские регионы не являются предметом каких-либо переговоров. В Кремле говорили, что вопрос статуса Крыма остается среди разногласий между Москвой и Анкарой, однако Россия «не оставляет целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам свою точку зрения».