Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом публикацию газеты The Financial Times (FT) о том, что Россия и Украина якобы ведут предварительные переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

«Сейчас очень много вбросов, которые имеют никакого отношения к реальная. Даже самые солидные издания не гнушаются таких вбросов», — сказал представитель Кремля.

Источники FT утверждают, что Украина якобы стремится при посредничестве Катара возобновить переговоры с Россией о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам.

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — сказал дипломат, знакомый с ходом обсуждений.

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