В России намерены проверить слова представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) о том, что Запад разрешил Киеву наносить по Белгороду. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

5 августа испанское издание El Pais опубликовало интервью с представителем группировки ВСУ «Харьков» Виталием Саранцевым, в котором он рассказал о полученном от западных союзников оружии и возможности его использования. По словам украинского военного, ВСУ разрешено применять украинские ракеты для ударов по российским территориям, но не дальше Белгорода.

«Мы можем до Белгорода, не дальше», — цитирует Саранцева испанское издание.

По мнению сенатора Карасина, такие громкие заявления нужно сначала проверять, а уже после давать им оценку и думать над ответом.

«У нас есть соответствующие видеовозможности, надо проверить аутентичность и смысловую составляющую подобных заявлений. <…> Если такое разрешение было дано, оно потребует жесткого практичного ответа с нашей стороны, это очевидно. Но это надо проверять, потому что верить на слово нельзя», — добавил Карасин.

Военный аналитик Владимир Прохватилов считает, что западные страны не могли и не могут согласиться на удары своим оружием по России, поскольку это приведет к ядерной войне. Своим мнением он поделился с «Инфо24».

Эксперт допустил, что заявления представителя группировки ВСУ «Харьков» в интервью испанской газете нужно воспринимать как «акт психологической войны».

«Есть достаточно достоверные сведения о том, что США и Российская Федерация готовятся заключить сделку о перемирии на Украине. Американцы хотят улучшить позиции Зеленского на возможных переговорах о прекращении огня, поэтому дали ВСУ разрешение бить своими ракетами по Белгороду», — добавил Прохватилов.

Президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО заявил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости.

За несколько дней до этого координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, признал, что Украина применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан пояснял, что соглашение с Украиной об использовании американского оружия распространяется «на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны». По его словам, речь идет «не о географии», а «о здравом смысле».

В середине июля издание Politico со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского писало, что продолжительное давление Киева с целью заставить союзников разрешить поражать цели на территории России западным оружием начинает приносить результаты. По словам Зеленского, Украина начала получать «некоторые позитивные сигналы».