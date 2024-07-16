Неустанное давление Украины с целью заставить союзников разрешить ей поражать цели на территории России западным оружием, возможно, начинает приносить результаты, заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы начали получать некоторые позитивные сигналы», — цитирует Politico его заявление, сделанное на пресс-конференции в Киеве.

«Есть точка, из которой вылетает ракета, и мы понимаем, откуда она летит. И несправедливо, что мы не можем отреагировать на то, откуда она летит», — заявил президент Украины. По его словам, если Запад не даст разрешение использовать его оружие для ударов по России, Украина будет применять свое собственное.

«Мы начали разрабатывать свои средства… И у нас уже есть беспилотники, и не только беспилотники», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что искать альтернативные варианты для нанесения ударов вглубь российской территории Киеву пришлось «из-за задержки с получением одобрения союзников».

«Новая эра в конфликте». Почему Запад снял запрет на удары по России своим оружием

Многие из союзников Украины, во главе с США, накладывают ограничения на то, какие цели ВСУ могут поражать на территории России, напоминает Politico. Киев подчеркивает, что это делает невозможным нанесение ударов по российским авиабазам и объектам критической инфраструктуры.

«Мы понимали, что есть сопротивление и негативная реакция на то, что мы используем даже наше собственное оружие для удара по России, но мы посчитали это несправедливым и должны были бороться. Сейчас все уже не говорят об этом», — утверждает Зеленский.

По его словам, «удары с использованием дальнобойного оружия по России по-прежнему остаются непопулярным решением», поэтому Украина «должна продолжать настаивать на большем».

Нежелание идти на риск эскалации отношений с Россией распространяется даже на самых близких и воинственных союзников Украины, отмечает Politico. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг предположения о том, что Польша может использовать расположенные на ее территории системы ПВО для сбивания российских ракет над Украиной.

«Политика НАТО неизменна: мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта», — заверил он.

На выходных министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева о перехвате российских ракет в воздушном пространстве Украины. Зеленский заявил, что идея заключалась в защите используемых европейскими странами украинских газовых хранилищ вблизи польской границы.

«Если мы не сможем защитить эти хранилища, эти страны останутся без газа зимой», — предупредил он.

Украина также надеется, что истребители F-16 американского производства, передаваемые Норвегией, Данией, Бельгией и Нидерландами, помогут изменить баланс сил в воздушной войне, хотя Зеленский предупредил, что союзники отправляют слишком мало самолетов.

«Нам не хватит сил противостоять России в небе. Мы надеемся на большее. Нам нужно сократить время и расширить базу обучения. Нам нужно увеличить количество самолетов, которые мы получим в ближайшее время, а не через три или пять лет», — сказал украинский лидер.

Союзники Украины также обещают направить ей больше средств ПВО для сбивания российских ракет и беспилотников, но Зеленский предупредил, что и этого будет недостаточно.

«Наши военные говорят, что нам нужно 25 систем [ПВО Patriot], чтобы полностью закрыть небо», — утверждает он.

На прошлой неделе страны НАТО согласились отправить Украине не менее четырех батарей Patriot.

Несколько дней назад на полях саммита НАТО новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил использование британских ракет Storm Shadow для ударов ВСУ по военным объектам на территории России.

Лондон допускал использование своего оружия по целям на территории России еще в мае. С соответствующим заявлением выступал Дэвид Кэмерон, возглавлявший тогда британский МИД. В интервью Reuters он заявил, что Киев должен сам решать, наносить ли ему удары по России.

Президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО заявил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости. За несколько дней до этого координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, признал, что Украина применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

«Что же касается президента [Джо Байдена], то, насколько я помню, он в самом начале ***** [военного конфликта] сказал, что не хочет эскалации. И нет ничего, что бы свидетельствовало о том, что он пересмотрел свою точку зрения», — заявила в интервью RTVI посол США в России Линн Трейси.

В июне The Washington Post сообщила, что Вашингтон позволил Киеву использовать американское оружие для ударов по военным объектам России, но лишь на расстоянии до 100 км от границы. Об этом сообщили источники The Washington Post (WP). Из-за такого ограничения под удары не будут попадать ключевые российские аэродромы

В конце мая Politico со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена якобы тайно разрешила Украине использовать переданное ей американское вооружение для ударов по территории России вблизи границ Харьковской области.

В Пентагоне подтвердили, что разрешение касается контрбатарейной борьбы и было дано, «чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать». Позиция США по поводу запрета на применение тактических баллистических ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной, подчеркнули в ведомстве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан пояснял, что соглашение с Украиной об использовании американского оружия распространяется «на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны». По его словам, речь идет «не о географии», а «о здравом смысле».

В начале июня Байден предупредил, что Вашингтон не разрешает удары на 200 миль вглубь России и не разрешает удары по Москве и Кремлю.