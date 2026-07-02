Более 900 человек арестованы в ЮАР в ходе общенациональных протестов против мигрантов. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные полиции и заявления президента страны Сирила Рамафосы.

Протесты 30 июня организовала коалиция гражданских групп, включая движение March and March. Активисты требовали от властей ужесточить иммиграционную политику и усилить контроль на границах. По их оценкам, на 65 млн жителей ЮАР приходится более 3 млн нелегальных мигрантов. Они, как утверждают протестующие, создают нагрузку на социальные службы и рынок труда, а также являются причиной роста преступности.

В стране, где уровень безработицы превышает 30%, антимигрантские настроения продолжают нарастать. Правозащитные организации предсказуемо осудили протестующих, заявив, что они делают из мигрантов «козлов отпущения», игнорируя истинную природу глубоких социально-экономических проблем ЮАР.

Большинство мигрантов прибыли в ЮАР из других африканских стран, включая Малави, Зимбабве, Мозамбик и Нигерию. Более 25 тысяч нелегалов уже уехали, испугавшись протестов. Власти Малави, Зимбабве, Мозамбика, Нигерии и Ганы организовали для репатриации своих граждан авиарейсы и автобусы.

Из 120 протестных маршей 108 прошли мирно, но в 12 случаях полиции пришлось вмешиваться. Задержания производились по обвинениям в насилии, грабежах и нарушениях иммиграционного законодательства. Наибольшее число арестов произошло в Западной Капской провинции (215) и Восточной Капской провинции (208).

Президент ЮАР Рамафоса еще накануне маршей провел экстренное совещание с организаторами протестов, призвав их к спокойствию. В заявлении его администрации говорится, что он признает обеспокоенность граждан по поводу нелегальной иммиграции, пограничного контроля и нагрузки на государственные службы.

«Эти проблемы реальны, и они заслуживают того, чтобы быть услышанными», — говорится в пресс-релизе от имени главы государства.

При этом Рамафоса предостерег активистов от незаконных действий, подчеркнув, что самосуд является неприемлемым для конституционной демократии.

Несмотря на предупреждения, столкновения протестующих с полицией произошли в Йоханнесбурге. В районе Александра во время погрома магазинов, принадлежащих иностранцам, был застрелен один человек. В районе Хиллброу после стрельбы пострадали два человека, включая 17-летнего подростка, после чего туда были направлены военные.

В Дурбане тысячи протестующих скандировали «Abahambe!» («Они должны уйти!»). Лидер движения March and March Джасинта Нгобесе-Зума предупредила, что демонстрации будут продолжаться каждую неделю, пока власти не усилят контроль на границах.