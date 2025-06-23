В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жительниц за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится на сайте спецслужбы

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленницы собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Наказание по этой статье предусматривает до пожизненного срока лишения свободы.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы «все чаще используют мессенджеры «Телеграм» и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность».

В начале июня российская спецслужба заявила о предотвращении теракта в Крыму, который, по ее данным, собирался устроить житель Феодосии, завербованный СБУ.

10 июня сотрудники ФСБ задержали россиянина 2003 года рождения, который, по данным ведомства, планировал теракт в одном из людных мест на Кубани по заданию украинских спецслужб.

17 июня ФСБ сообщила о задержании в Крыму 22-летнего жителя Керчи по делу о госизмене. По версии спецслужбы, он сфотографировал и снял на видео расположение систем ПВО и других военных объектов, находящихся на полуострове. Полученную информацию он отправлял через Telegram представителю ГУР Минобороны Украины.

В апреле 2024 года стало известно, что суды в России вынесли максимальное за последние 14 лет количество приговоров по статьям о государственной измене, шпионаже и разглашении государственной тайны. По статье о государственной измене в 2023 году были признаны виновными 39 россиян, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 16 человек.

Количество иностранных граждан, которые были признаны виновными в шпионаже в 2023 году, составило девять человек, в то время как в 2022 году был осужден только один иностранец. По делу о разглашении государственной тайны в 2023 году были осуждены 73 человека, в то время как в 2022 году — 69 человек.