Гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в августе 2023 года не повлияла кардинальным образом на присутствие предполагаемых членов группы в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом пишет Le Monde со ссылкой на майское исследование Польского института международных отношений (PISM).

Зарубежные и российские СМИ писали, что после смерти Пригожина бойцов ЧВК «Вагнер» в странах Африки, включая ЦАР, заменит Африканский корпус, который подчиняется напрямую Минобороны России. Однако, по мнению исследователей PISM, присутствие «вагнеровцев» в ЦАР остается «практически неизменным».

«В отличие от других африканских стран, где дислоцируется “Вагнер”, в Центральноафриканской республике [российским] бойцам не пришлось подписывать новые контракты [с Африканским корпусом], чтобы продолжать службу», — утверждают в институте.

В мае Вооруженные силы ЦАР восстанавливали свои позиции в населенных пунктах на юго-востоке страны вблизи границ с Конго и Южным Суданом. Несколько лет этот регион находился под контролем повстанческой группировки «Союз за мир».

В конце мая власти ЦАР и Чада договорились об открытии границы между двумя странами, которая оставалась закрытой 10 лет. «Без вмешательства российских союзников все это было бы невозможно», — отметил министр связи и средств массовой информации ЦАР Максим Балалу.

На границах республики еще сохраняются очаги нестабильности, но «решительный и грубый подход, применяемый наемниками из группы “Вагнер”, принес свои плоды и позволил восстановить контроль над городами», заявил Le Monde неназванный европейский дипломат.

«Присутствие русских не будет вечным»

В столице ЦАР Банги «вагнеровцев» можно увидеть нечасто, рассказал Le Monde французский бизнесмен, давно живущий в городе. При этом их общая численность в ЦАР, как утверждается в публикации, «не сильно изменилась» и оценивается в полторы-две тысячи человек.

«Здесь “Вагнеру” удалось пустить корни, у него есть клиентура в самой верхушке государства», ― заявил изданию иностранный наблюдатель.

В центре «сети влияния», как утверждает источник Le Monde, находится бывший повстанец, ныне министр животноводства ЦАР Хасан Буба. По словам собеседника газеты, он в частности способствовал переходу местных боевиков в ряды «вагнеровцев».

Якобы связанные с ЧВК «Вагнер» компании занимаются в ЦАР пивоварением, добычей алмазов и золота, а также торговлей лесом, утверждает издание со ссылкой на местного влиятельного бизнесмена.

Ключевыми фигурами, предположительно связанными с ЧВК «Вагнер», Le Monde называет главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого и дипломата Дениса Павлова. О том, что Сытый якобы руководит бизнесом Пригожина в Центральноафриканской Республике, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Присутствие русских не будет вечным, но мы будем нуждаться в них до тех пор, пока наша армия не станет на 100% боеспособной», — объяснил первый вице-спикер парламента ЦАР Эварист Нгамана.

В конце июня 2023 года, после мятежа Евгения Пригожина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнес, который ЧВК «Вагнер» вела в Африке, не имел никакого отношения к российскому государству.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, объяснил, что ЧВК «Вагнер» работала в ЦАР и других африканских странах по прямой договоренности с правительствами этих государств. Также в ЦАР присутствовало «несколько сотен» российских инструкторов по линии Минобороны, отмечал Лавров.

Посол России в ЦАР Александр Бикантов говорил, что в республике присутствует 1890 российских инструкторов. В начале июня он сообщил, что по линии Минобороны России и ЦАР идут переговоры о создании российской военной базы в республике, но об увеличении числа российских военных инструкторов в речи пока не идет.

В сентябре 2023 года директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Африке Льюис Мадж сказал RTVI, что в ЦАР после мятежа Пригожина усилилось присутствие группы «Вагнер». Министр обороны республики Клод Рамо Биро заявил RTVI, что иностранных ЧВК в стране нет.