Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, находящийся с осени 2023 года в бакинском СИЗО по делу о финансировании терроризма, объявил голодовку. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Варданян назвал «политическим шоу» начавшийся в январе судебный процесс по своему делу, заявив, что его права на справедливое разбирательство «демонстративно игнорируют».

«Я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права», — заявил Варданян.

Экс-госминистр НКР считает, что дело против него возбудили только по причине того, что он воспользовался правом «на свободу слова и политическое участие, чтобы защитить армянское — христианское население Арцаха [так в Армении называют Нагорный Карабах — прим. RTVI]».

Среди нарушений, которые якобы сопровождают этот процесс, Варданян назвал:

рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде;

отсутствие полного доступа к материалам дела;

отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении;

ограничение доступа к материалам дела его адвокату Аврааму Берману;

недопуск к Варданяну и материалам его дела международной юридической команды;

отказ в вызове свидетелей защиты и подаче жалобы на нарушения;

недопуск международных представителей в зал суда.

По мнению Варданяна, суд над ним является попыткой «обвинить всех армян, всех, кто помогал Арцаху и его жителям, а также всех, кто проявлял сострадание».

«Это удар по целому народу. Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. <…> Только через правду, закон и гуманизм можно обеспечить мир и справедливость в регионе», — заключил политик.

Дело Варданяна

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. С ноября 2022 по февраль 2023-го он занимал должность госминистра непризнанной республики.

Осенью 2023 года Рубена Варданяна задержали при попытке выехать из Карабаха в Армению. Это произошло после того, как Азербайджан военным путем вернул контроль над территорией непризнанной республики. Варданяну было предъявлено обвинение в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в незаконном пересечении границы.

В декабре 2024 года стало известно, что Варданяну предъявили 45 обвинений по 20 статьям. Эту информацию подтвердил сын политика Давид. По его словам, в уголовном деле 25 тыс. страниц на азербайджанском языке, которые экс-госминистру НКР устно переводит переводчик, назначенный «следователем и прокуратурой». Сам Варданян уточнил, что в его деле 422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых ему отвели всего 21 рабочий день.

В апреле 2024 года Варданян уже объявлял голодовку, находясь в бакинском СИЗО. Тогда он требовал «немедленно» и без каких-либо условий освободить его и других армянских заключенных из тюрем Азербайджана. В заявлении семьи политика говорилось, что Баку незаконно удерживает Варданяна и других армян.

В декабре сын Варданяна Давид заявил RTVI, что экс-госминистр НКР изолирован от нанятых его семьей адвокатов. Единственные представители интересов политика, которые имеют к нему доступ, — это азербайджанские местные юристы, говорил собеседник RTVI.