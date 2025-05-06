Новым сенатором от Костромской области может стать Светлана Кириллова — вдова убитого в декабре 2024 года начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом пишут «Ведомости» и ТАСС со ссылкой на источники. Назначение может состояться после выборов депутатов Костромской областной думы в сентябре.

Кириллова заявлена в числе участников праймериз партии «Единая Россия» для последующего выдвижения победителей кандидатами на выборах депутатов Костромской облдумы восьмого созыва, сообщается на сайте праймериз.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что Кириллова «с высокой степенью вероятности» может стать сенатором от Костромской области. У вдовы генерала не возникнет проблем с цензом оседлости, поскольку она родилась и выросла в Костроме, отметил собеседник «Ведомостей».

В настоящий момент пост сенатора от Костромской области занимает Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Он не числится в списке участников праймериз ЕР. Выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва намечены на 14 сентября 2025 года. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора и депутатов гордумы Костромы. «Встает вопрос о ее статусе»

В биографии Светланы Кирилловой на сайте праймериз значится, что она родилась 24 января 1973 года в Костроме. С конца 1990-х она служит в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах России. Сейчас вдова генерала работает в Минобороны и занимает должность главного эксперта отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

«Так уж сложилось, что большая часть моего трудового пути связана с защитой Родины и, конечно, людей. <…> Кострома — это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей. Много лет занимаясь общественной деятельностью, хорошо знаю о проблемах своей области и не могу остаться в стороне, когда существует возможность принять участие в их решении. Прошу вас поддержать мою кандидатуру», — говорит Кириллова в видеообращении, опубликованном на портале.

В ролике она отмечает, что принимает участие в праймериз «Единой России» «прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы» родной Костромы.

«Представлять интересы избирателей, принимать законы — сложная и ответственная работа. Такой работой должны заниматься честные, принципиальные и активные люди. Но самое главное, эти люди должны быть патриотами своей страны», — заявляет вдова генерала.

Важнейшим направлением работы в качестве депутата Кириллова называет поддержку участников военной операции на Украине и их близких.

«Специальная военная операция показала, что любовь к Родине, верность долгу нужно доказывать делами. Солдаты на передовой должны быть уверены, что здесь, в тылу наши родные живут в безопасности и достатке <…> Приоритетом деятельности любого депутата и политика сейчас должна стать забота о бойцах и членах их семей, оставшихся здесь, в Костромской области», — говорит она.

В конце апреля на стратегической сессии «Единой России» Светлана Кириллова фигурировала в списке потенциальных лидеров партии на выборы в Госдуму. В ЕР упоминали ее как представительницу архетипа «мать/жена героя».

«Если у партии есть планы на Светлану Кириллову, то встает вопрос о ее статусе, который снимается сенаторством (не просто вдова). С точки зрения аппаратной логики так и должно быть», — сказал «Ведомостям» политолог Константин Калачев.

Источники РБК также отмечали, что «Единая Россия» хочет видеть во главе списка героев «в широком смысле слова». Помимо Кирилловой, на эту позицию рассматривают кандидатуры хоккеиста НХЛ Александра Овечкина «как пример фигуры, которая однозначно считывается как архетип героя в спорте», а также главы МИД Сергея Лаврова.

«Считаю разговор о списках партии преждевременным. Руководство партии будет заниматься им в зависимости от результатов праймериз и общей общественно-политической ситуации в следующем году», — сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков РБК.

Убийство Кириллова

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в самокат около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Подозреваемого в исполнении теракта ― 29-летнего уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова — задержали на следующий день в Подмосковье.

Во время допроса Курбонов заявил, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб, купил электросамокат и заложил туда самодельную бомбу, а затем дистанционно привел ее в действие. Теракт снимался на камеру, установленную в автомобиле каршеринга около дома Кириллова. По словам подозреваемого, ему якобы обещали за убийство генерала $100 тыс. и паспорт одной из стран Евросоюза. Западные и украинские СМИ писали со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), что теракт был спецоперацией СБУ.

По факту убийства Кириллова СК возбудил уголовное дело по статьям 105 УК («Убийство»), 205 УК («Теракт») и 222 УК («Незаконный оборот оружия»).

Вскоре после убийства начальника войск РХБЗ министр обороны Андрей Белоусов передал Светлане Кирилловой «Золотую Звезду» Героя России. Начальнику войск РХБЗ посмертно присвоили высшую государственную награду за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В феврале 2025 года в школе №11 Костромы, где учился Кириллов, была открыта памятная доска в его честь.