Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может покинуть свой пост. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Один из них отметил, что окончательное решение об этом еще не принято.

По информации издания, место Неверова может занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства после инаугурации президента России Владимира Путина в мае.

Собеседники «Ведомостей» сообщили, что Абрамченко займет «высокий пост» в Госдуме и, вероятно, это будет должность заместителя председателя нижней палаты парламента, которая сейчас принадлежит Неверову.

Кроме того, по данным источников газеты, обсуждалось, что вместо Неверова пост вице-спикера Госдумы освободит бывший губернатор Тувы Шолбан Кара-оол, но в итоге такую перестановку сочли «неуместной».

Куда перейдет сам Неверов, собеседники издания сказать затруднились. Два источника предположили, что его новая работа будет связана с мандатом в Смоленской области — регионом, от которого он и был избран.

Сергею Неверову 62 года. В 1999 году он впервые вошел в состав Госдумы III созыва. В разные годы он представлял Кузбасс, Алтайский край и Смоленскую область.

Пост вице-спикера Госдумы Неверов впервые получил в 2011 году в VI созыве. В 2020 году он на год уступил эту должность бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Уже в 2021 году он с новым созывом вновь стал зампредом.

Также с 2011 по 2017 год Неверов являлся секретарем генсовета «Единой России». Позже его на этом посту сменил экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. Неверов же оставался лидером фракции в Госдуме. На этом посту он отвечал за принятие пенсионной реформы.

Кроме того, с подачи Неверова российский президент Владимир Путин подписал указ о решении сделать 31 декабря выходным днем.