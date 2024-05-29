Экс-вице-премьер Виктория Абрамченко и бывшие министры энергетики и спорта Николай Шульгинов и Олег Матыцин, покинувшие правительство после смены состава, вскоре могут стать депутатами Государственной думы, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России.

Собеседники издания считают, что Абрамченко станет вице-спикером нижней палаты российского парламента, но и другие «отставники», по их словам, займут «серьезные посты». Чтобы попасть в Госдуму, всем троим бывшим членам кабинета министров необходимо избраться в депутаты по одномандатным округам.

«Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов — в Хакасии и Ростовской области», — предположили источники «Ведомостей».

Издание напоминает, что на прошлой неделе в Госдуме появилось два вакантных депутатских мандата — их сложили Виталий Кушнарев, избранный от Южного округа Ростовской области, и Николай Алексеенко, который избирался от Унечского округа Брянской области. Очевидно, по мнению собеседников «Ведомостей», эти мандаты могут получить Шульгинов и Матыцин соответственно.

Избирательный округ в Хакасии, от которого в Госдуму может пойти Абрамченко, освободился еще осенью 2023 года — когда депутат Сергей Сокол после неудачи на губернаторских выборах возглавил республиканское законодательное собрание.

Викторию Абрамченко до смены состава правительства называли наиболее вероятным кандидатом на выбывание. О вероятной отставке Шульгинова Bloomberg писал еще в марте. О том, что Матыцина могут не переназначить главой Минспорта, в начале мая сообщал РБК со ссылкой на спортивных функционеров.

15 мая президент России Владимир Путин встречался с Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным по отдельности. Каждому из них глава государства выражал благодарность за проделанную работу и обещал рассказать о новых назначениях.

«Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете», — обратился Путин к вице-премьеру. «Я думаю, что надо продолжить совместную работу, но в другом качестве», — сказал он Шульгинову. Сами беседы проходили в закрытом от журналистов формате.

Выдвинуть депутата по одномандатному избирательному округу на повторных и дополнительных выборах в Госдуму может «постоянно действующий руководящий орган политической партии» (от «Единой России» — генсовет). Однако источник «Ведомостей» допустил, что не все бывшие министры пойдут в ГД от ЕР.

Многие члены российского правительства после смены состава получили мандаты депутатов Госдумы. Так, например, из кабинета Дмитрия Медведева в нижнюю палату парламента ушли Дмитрий Кобылкин, Максим Топилин и экс-глава Минсельхоза — бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, который является вице-спикером Госдумы.