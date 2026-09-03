На Восточный экономический форум приехали представители 78 стран, причем 17 делегаций — «из недружественных государств». Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на полях ВЭФ.

«В форуме приняли участие более 7 тыс. человек из 78 стран мира. 7 тыс. — это примерно такая же цифра, как в прошлом году, но мы не боремся за численность. 7 тыс. человек — это, скажем так, нормальное наполнение площадки», — поделился Трутнев.

По его словам, самыми многочисленными оказались делегации из КНР, Индонезии, Японии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии и Мьянмы.

«В форуме приняли участие представители 17 недружественных стран. Но их я называть не буду — велика честь», — добавил представитель президента в ДФО.

1 сентября Юрий Трутнев говорил, что участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 80 государств.

«Вот у нас в прошлом году — я считаю, что он был «урожайным», — было 75 стран. В этом году 80. Я, наверное, затруднюсь назвать крупную страну, которой нет на этом форуме», — рассказал он «Известиям» на полях ВЭФ.

3 сентября прошло пленарное заседания, на котором выступил президент России Владимир Путин, а также зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, президент Индонезии Прабово Субианто и вице-президент Мьянмы Ньо Со.